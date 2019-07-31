انت الان تتابع المحكمة الاتحادية في ألمانيا تؤيد حظر نشر أجزاء من قصيدة هجاء لأردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قضت المحكمة الاتحادية في لمانيا بمدينة كارلسروه اليوم الأربعاء بتأييد حظر على إعادة نشر أجزاء كبيرة من قصيدة هجاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تأليف الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان.

ورفضت المحكمة (التي تمثل آخر مراحل التقاضي) شكوى مقدمة من بومرمان ضد عدم قبول استئناف تقدم به على قرار الحظر.

وبهذا القرار، يصبح حكم المحكمة العليا في هامبورج بحظر هذه الأجزاء من القصيدة، ساري المفعول.

كانت المحكمة العليا في هامبورج أقرت في أيار/مايو من العام الماضي بأن القصيدة بها مقاطع معينة "مهينة" لأردوغان ولا ينبغي إعادتها مرة أخرى ووصفت المحكمة هذه المقاطع بأنها مخالفة للقانون. وكانت المحكمة العليا في هامبورج قضت بعدم تكرار نشر هذه المقاطع التي تحتوي على ملاحظات مهينة على نحو بالغ وذات طابع جنسي غير لائق.

واعتبر قضاة المحكمة أن أغلب أبيات القصيدة من قبيل " الانتقاد المسيء" الذي استهدف فقط التعدي على " الكرامة الشخصية" لأردوغان وأن هذه الأبيات مخالفة للقانون.

Advertisements

وكانت محكمة الاستئناف في هامبورج قيمت الأبيات على نحو مماثل، وأصدرت حكما ابتدائيا بحظرها بناء على طلب من الرئيس التركي.

وقرأ بومرمان قصيدته في الحادي والثلاثين من آذار/مارس 2016 في برنامج على القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) واتهم فيها أردوغان بالاستغلال الإباحي للأطفال وممارسة الجنس مع الحيوانات.

ونجح أردوغان في الاستشكال على القصيدة لكنه فشل في حظرها بشكل كامل.

كان محامي بومرمان أعلن في أعقاب حكم المحكمة العليا في هامبورج في 2018، اعتزامه التوجه إلى المحكمة الدستورية، إذا لزم الأمر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بومرمان على حكم المحكمة الاتحادية الصادر اليوم، كما رفض محامي أردوغان الإدلاء بتصريحات حول الحكم.