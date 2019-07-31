انت الان تتابع وزير خارجية إيران: مهتمون بعلاقات حسن الجوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، إن الامارات دولة جارة، كما السعودية والبحرين.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين اليوم بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، قال ظريف: لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين، وقد صرح المسؤولون الإيرانيون دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.."

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية/إرنا/أضاف وزير الخارجية الإيراني، حول طلب بومبيو بإجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية قائلا: إن زيارته إلى أمريكا هي لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك تطلب وسائل الإعلام الأمريكية مني إجراء مقابلة، وأنا أرد بشكل إيجابي على بعض تلك الطلبات على أساس احترامي للشعب الأمريكي، إننا لانعادي الشعب الأمريكي ولكن نرفض سياسات الحكومة الأمريكية.

وأوضح ظريف أن "معظم المقابلات التي أجريتها لم تبث بشكل مباشر، جرت جميعها في مقر إقامتي لأنه لا يُسمح لي بالذهاب إلى الاستوديوهات" موضحا بان "بومبيو قد بدأ حاليا سياسته الدعائية، فيما كانت هناك طلبات عديدة لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، والتي تم رفضها كلها، لكنه الآن يريد أن يقول أننا لا نستطيع التحدث إلى الشعب الإيراني، وهي خدعة تافهة للغاية لأنه كانت لديهم الفرصة للتحدث مع الشعب الإيراني لكنهم رفضوها".

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وقال ظريف : هم (الامريكيون) استهدفوا الشعب الإيراني، الحرب الاقتصادية ليست ضد الحكومة بل ضد الشعب والمرضى والأطفال، في هذه الظروف يتوقعون من الناس الاستماع إليهم باهتمام، حسنا ليجروا مقابلات مع الصحفيين الذين طلبوا منهم سابقا.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أبدت اليوم ارتياحها لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء.

وقال سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية إن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، لافتا الى أن الإجتماع يأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الزعابي أبدى ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الاعمال على مايتصل بشؤون الصيادين الإماراتيين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.