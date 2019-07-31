واشنطن: موت حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

أفادت شبكة أن بي سي نيوز الأميركية بأن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.