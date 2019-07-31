الان تتابع الجيش الليبي: هدفنا القضاء على تنظيمي القاعدة والإخوان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 8:45 م, 31 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن هدف الجيش هو القضاء على تنظيمي القاعدة والإخوان.

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