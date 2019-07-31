الان تتابع قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها.
وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر “لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها”.
وتابع: يسألني زوارا أجانب متى سنرى إختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا.
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