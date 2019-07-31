شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشاهد مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) قال متحدث باسم حزب نداء تونس، اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

قال متحدث باسم حزب نداء تونس، اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

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