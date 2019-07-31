شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد بتقاعس مجلس الأمن تجاه مذبحة إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) ندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بتقاعس أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال المذبحة المستمرة في إدلب، مفيداً أن قصف النظام السوري - بدعم من روسيا - أدى إلى مذبحة في منطقة خفض التصعيد. وذكَّر مارك لوكوك أعضاء مجلس الأمن بأن مكتبه قد أحاطهم علمًا سبع مرات بهذا الأمر منذ تاريخ 29 أبريل عندما بدأ الهجوم، مؤكداً دقة وصحة المعلومات التي قدمها مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والمصادر التي وفرها.

ندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بتقاعس أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال المذبحة المستمرة في إدلب، مفيداً أن قصف النظام السوري - بدعم من روسيا - أدى إلى مذبحة في منطقة خفض التصعيد. وذكَّر مارك لوكوك أعضاء مجلس الأمن بأن مكتبه قد أحاطهم علمًا سبع مرات بهذا الأمر منذ تاريخ 29 أبريل عندما بدأ الهجوم، مؤكداً دقة وصحة المعلومات التي قدمها مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والمصادر التي وفرها.

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