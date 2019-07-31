إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران تعتزم إيران حذف 4 أصفار من عملتها الرسمية (الريال)، حيث تكافح البلاد من أجل التصدي لمشكلة ارتفاع التضخم. Advertisements وتم الإعلان عن الإجراء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي في أعقاب اجتماع للحكومة أمس. وتواجه إيران أزمة عملة حادة نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث يرتفع التضخم بشكل كبير في البلاد، وربما يؤدي حذف أربعة أصفار من الريال إلى إحداث أثر نفسي في البلاد، فالكثير من السكان يدفعون حاليا أكثر من مليون ريال (30 دولارا) لزيارة بسيطة إلى محل بقالة. وتبدو الخطوة ضرورية أيضا لتنفيذ إصلاحات مصرفية في إيران. وسيتم أيضا إعادة تسمية العملة إلى «تومان»، وهي وحدة سابقة لعملة رسمية كان يتم تداولها حتى عام 1925. ويواصل الإيرانيون منذ عقود استخدام مصطلح تومان لمعدل التحويل البسيط: 1 تومان يساوي 10 ريالات.



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