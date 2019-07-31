34 قتيلا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ كابول قتل 34 شخصا بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح، غرب أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون أمس. وجرح 17 شخصا على الأقل في الانفجار على طريق هيرات - قندهار السريع في منطقة بالا بولوك، حسبما قال مجيب فايزي، المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات المجاور لوكالة الأنباء الألمانية. وأكد المتحدث باسم شرطة فرح، محب الله محب، أن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى في هيرات، بينما نقل آخرون إلى مدينة فرح.



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