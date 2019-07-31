سول أول محطة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس أن من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع جونج كيونج - دو مع نظيره الأمريكي الجديد مارك إسبر في التاسع من أغسطس الجاري في مقر الوزارة بسول، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيعقد بمناسبة أول زيارة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد لكوريا الجنوبية منذ توليه المنصب، وسيتبادل الوزيران تقييمات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وتابعت الوزارة أن الوزيرين سيناقشان القضايا الرئيسة للتحالف الكوري - الأمريكي، مثل التعاون في السياسات لنزع الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ونقل قيادة العمليات العسكرية من واشنطن إلى سول في زمن الحرب وغيره. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بأغلبية كاسحة الأسبوع الماضي على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة، لينهي بذلك سبعة أشهر من بقاء المنصب شاغرا.