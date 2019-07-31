الرئيس الجزائري يقيل وزير العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقال الرئيس الجزائري الموقت عبدالقادر بن صالح وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهيمي المعين قبل أشهر قليلة، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وقال البيان إن ابن صالح عين النائب العام لمجلس قضاء الجزائر زغماتي بلقاسم خلفا له.وجرى أخيرا تكليف الديوان المركزي بالجزائر لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

ويعرف زغماتي بـ «عدو» وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل الذي يوصف بـ «صديق بوتفليقة المقرب».

وكان بوتفليقة أقال زغماتي من منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بعدما أصدر زغماتي مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، على خلفية التحقيق في قضية إحدى أكبر الشركات النفطية في أفريقيا (سوناطراك2).