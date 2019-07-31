ترمب يطلق خطته للسلام في كامب ديفيد قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس المحتلة
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إطلاق خطته للسلام في الشرق الأوسط بحضور قادة عرب في كامب ديفيد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل.
وأضافت أن جولة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي للمنطقة التي بدأت أمس تهدف إلى إقناع القادة بحضور المؤتمر. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه في واشنطن أنه يجري التخطيط لعقد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.
وذكر المصدر أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيشارك في المؤتمر، لأن وجوده سيجعل من الصعب على كوشنر إقناع القادة العرب بالحضور.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يعرض ترمب خطة السلام في كامب ديفيد دون الخوض في التفاصيل، وسيوافق على إقامة «كيان فلسطيني»، ولكن ليس بالضرورة «دولة فلسطينية»، وسيوافق على «وجود فلسطيني في القدس»، ولكن ليس بالضرورة كعاصمة. ورجحت الصحيفة أن يعارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة.
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