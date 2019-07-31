تأجيل محاكمة البشير بسبب وفاة والدته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تأجلت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى 15 أغسطس الجاري، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع. وكانت مصادر سودانية أكدت أن هيئة الدفاع عن البشير تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته. وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين الماضي. ووجهت النيابة للبشير تهما تتعلق بالفساد عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني».



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