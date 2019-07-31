الجيش اليمني يحرر مناطق بتار والقليعة والتنامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات اليمنية المشتركة المسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات قعطبة ومريس بالضالع جنوبا وماوية بتعز.

وأكد مصدر ميداني أن القوات اليمنية المشتركة تمكنت من تحرير مناطق بتار والقليعة، والتنامي، ومحيط منطقة الجب، وتقدمت باتجاه شمال الضالع وسط فرار لميليشيات الحوثي باتجاه محافظة إب، عقب معارك هي الأعنف.

وفي السياق أفشلت القوات اليمنية هجومين نفذتهما الميليشيات الحوثية لاستعادة مواقع نقطة حودين باهر وموقع الشوق الاستراتيجي في جبهة ماوية بتعز المجاورة لمديرية الأزارق بمحافظة الضالع.

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وشنت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المسنودة من قبل التحالف العربي سلسلة هجمات نوعية على ثكنات الميليشيات الانقلابية بجبهات شمال الضالع، وتصدت لزحوفات الميليشيات في الجبهة الغربية للمحافظة بمديرية الأزارق.

وفي الحديدة غربا أسقطت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني أمس طائرة حوثية مسيرة في منطقة الدريهمي بالحديدة بعد أن كانت تقوم برصد تحرك القوات اليمنية المشتركة في المنطقة، بينما تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غرب محافظة حجة.

وذكر مصدر عسكري في التشكيل البحري أن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس. وتواصل ميليشيات الحوثي عمليات زرع الألغام بكثافة في جميع الجبهات وعلى طول سواحل الحديدة.

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