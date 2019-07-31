الإمارات ترسل وفد عسكري إلى طهران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اعلنت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن وفداً عسكرياً إماراتياً رفيعاً وصل إلى طهران لعقد الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل بين البلدين.

وكان الاجتماع الخامس قد انعقد عام 2013، ما يثير تساؤلات حول عدم تنظيم الاجتماع السادس طيلة هذه السنوات من جهة، والأسباب التي دفعت إلى عقد دورته السادسة في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، من جهة أخرى.

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، بأنّ الخارجية الإيرانية قد ذكرت ، أنّه “في إطار التوافقات الحاصلة فإن وفداً مكوناً من سبعة من القادة الكبار في خفر سواحل دولة الإمارات، وصل إلى طهران للمشاركة في عقد الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل بين إيران والإمارات”.