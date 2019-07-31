رئيس بلدية بقسطا هنأ الجيش بعيده:للالتفاف حول المؤسسة العسكرية

وجه رئيس ​بلدية بقسطا​ ​ابراهيم مزهر​ تحية إجلال وإكبار للمؤسسة العسكرية، التي قال انها تشكل العماد الاساس للوطن والضامنة للوحدة الوطنية والسلم الاهلي ورمزاً للكرامة والعنفوان.

وقدم "كل الدعم والتقدير لقيادة وضباط وعناصر الجيش ال​لبنان​ي بقيادة ​العماد جوزاف عون​، ف​الجيش اللبناني​ هو الصخرة التي تتكسر عليها كل المؤمرات والفتن وأطماع ​العدو الاسرائيلي​".

وفي هذه المناسب، دعا الجميع للالتفاف حول ​المؤسسة العسكرية​ ودعمها بكل الوسائل، كما أنها مناسبة لتوجيه التحية لارواح ​شهداء الجيش​ الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن، وللجرحى الذين قدموا التضحيات الجسام ليبقى لبنان وطناً لجميع أبنائه."