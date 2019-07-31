وجه رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر تحية إجلال وإكبار للمؤسسة العسكرية، التي قال انها تشكل العماد الاساس للوطن والضامنة للوحدة الوطنية والسلم الاهلي ورمزاً للكرامة والعنفوان.
وقدم "كل الدعم والتقدير لقيادة وضباط وعناصر الجيش اللبناني بقيادة العماد جوزاف عون، فالجيش اللبناني هو الصخرة التي تتكسر عليها كل المؤمرات والفتن وأطماع العدو الاسرائيلي".
وفي هذه المناسب، دعا الجميع للالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها بكل الوسائل، كما أنها مناسبة لتوجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن، وللجرحى الذين قدموا التضحيات الجسام ليبقى لبنان وطناً لجميع أبنائه."
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بقسطا هنأ الجيش بعيده:للالتفاف حول المؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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