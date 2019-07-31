علي درويش: المؤسسة العسكرية حصن لنا جميعا

شارك النائب ​علي درويش​ بحملة ​التبرع بالدم​ للجيش ال​لبنان​ي تحت عنوان "الدم الطرابلسي للجيش اللبناني"، التي تنظم في ​معرض رشيد كرامي الدولي​، ضمن فعاليات عيد الجيش، بمبادرة من جمعية الدار العالي .

ولفت إلى "اننا نتبرع بالدم للجيش اللبناني تحت شعار الدم الطرابلسي للجيش اللبناني والمناسبة هذه مناسبة جامعة لكل اللبنانيين وما نريد قوله أننا نمر بظروف صعبة ونحن بأمس الحاجة إلى ما يجمع لا إلى ما يفرق، و​المؤسسة العسكرية​ هي المؤسسة الأم والاجتماع حولها أحد عناصر القوة ونتطلع لكي نجتمع دائما حول مؤسساتنا".

وأشار إلى "أننا اليوم قدمنا دماءنا للجيش اللبناني في مبادرة رمزية شاركت فيها كما شارك دولة الرئيس ​نجيب ميقاتي​ بالتبرع بالدم، لنؤكد معا أن المؤسسة العسكرية حصن لنا جميعا، وهي تقدم الشهداء ليبقى لبنان محميا وأدعو من هنا الى تلافي الخلافات فما نحتاجه توفير فسحة من الأمان والاستقرار".