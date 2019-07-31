أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "M.K" خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافيّة بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات حاصبيا و​العرقوب​، وصولًا حتّى سماء مرتفعات جبل برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.