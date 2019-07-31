حبيش زار رئيس بلدية ذوق حدارة: نسعى لصرف المخصصات العالقة من الصندوق البلدي المستقل

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، خلال زيارته دارة رئيس بلدية ذوق حدارة هيثم حدارة، مهنئًا بتولّيه رئاسة المجلس البلدي، "أهميّة أن تُصرف للبلديات مخصّصاتها العالقة من الصندوق البلدي المستقل، لكي تستطيع القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها"، مبيّنًا أنّ "السعي قائم مع المعنيّين لهذه الغاية".

ورأى أنّ "ما شهدته عكار مؤخّرًا من تسلّم وتسليم في الولاية الأولى للبلديات، هو دليل صحّة وعافية وديمقراطية توافقيّة تمتاز بها عكار ومناطقها".

بدوره، شكر حدارة لحبيش زيارته، لافتًا إلى أنّ "جهودنا منصبّة على تنمية بلداتنا وتطويرها".