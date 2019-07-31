ريفي بعد لقائه المفتي قباني: لبنان يمر في أزمة صعبة

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له بعد لقائه ​المفتي محمد قباني​ إلى أنه "استكمالا للتواصل مع سماحة المفتي قباني، كان لنا الشرف بلقائه، لا سيما في هذا الوقت الصعب الذي نمر به، وهو في غاية الخطورة وإن المجتمع الذكي هو الذي يجمع علماءه وشخصياته ونخبه لاستمرار التعاون والتنسيق ونؤكد اليوم للمفتي أننا بجانبه، ونعرف أنه بجانبنا، وإن وحدة الطائفة تقتضي أن تكون كل الطاقات على تواصل دائم لمواجهة العواصف العاتية، التي تأتينا وتنتظرنا، وهي كبيرة جدا".

وأشار إلى أنه "في كل دول العالم، عندما تحدث أزمات يجب أن تعلن حالة الطوارىء. وبكل أسف، عندما لا يجتمع ​مجلس الوزراء​ بشكل عادي، عليه أن يجتمع استثنائيا لكي يقوم بعمله ودوره، لا سيما أن ​لبنان​ يمر في أزمة صعبة جدا"، داعياً إلى "انعقاد جلسة استثنائية لمواكبة كل التطورات والأزمات وغيرها".