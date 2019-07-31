رولا الطبش دعت إلى الالتفاف حول الجيش والاجهزة الأمنية كافة

وجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي​ تحية الى ​المؤسسة العسكرية​ ضباطا ورتباء وعناصر بمناسبة العيد ٧٤ للجيش اللبناني. وقالت: "ألف تحية لمن كتب تاريخه المشرف وانجازاته بسواعد ابطاله ودم شهدائه ليبقى الوطن"، داعية في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى "الالتفاف حول الجيش و​الاجهزة الأمنية​ كافة لحماية البلد من المتربصين بأمنه".

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