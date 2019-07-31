ضبط سوري بحوزته 100 كروز دخان و108 علب فلاتر في المطار

ضبطتة تفتيشات ​المطار​ في ​قوى الأمن الداخلي​ المدعو ع.س. سوري الجنسية، وبحوزته 100 كروز دخان نوع heets و108 علب فلاتر نوع juul. وأثناء تحقيق فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​ معه، اعترف بأنه اشترى كمية الدخان من أحد المحلات بمحلة ​الزلقا​ بقيمة 3000 ​دولار​. والتحقيق جار معه من قبل الجهات القضائية المختصة.

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