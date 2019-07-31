OTV: ابراهيم التقى الحريري مرتين وغادر بعدها إلى عين التينة حيث التقى بري

ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مرّتين، وغادر بعدها إلى ​عين التينة​ حيث التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عند السادسة مساءً".

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