آلان عون: نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 بشكل مسؤول داخل مجلس النواب

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، إلى "أنّنا نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من ​قانون الموازنة​ بشكل مسؤول داخل ​المجلس النيابي​، ويحصل تفسير واضح للمادة". وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه "حصل حديث مع أكثر من كتلة حول تعديل المادة، وكنّا قد تبلّغنا أنّ "​كتلة المستقبل​" ستسير معنا في التعديل".

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