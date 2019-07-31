النشرة: استمرار الاحتجاجات السلمية في عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن استمرار الاحتجاجات السلمية في ​مخيم عين الحلوة​، رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​ بفرض الحصول على اجازة عمل، حيث نظم شباب ​الحراك الشعبي​ والشبابي تظاهرة جماهيرية انطلقت من "ساحة الميدان" عند المدخل الغربي للمخيم لجهة حسبة صيدا، وجابت شوارع المخيم وصولا الى مدخله الجنوبي، وسط مطالبة الوزير ابو سليمان التراجع عن قراره ورفض إسقاط صفة اللجوء.

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