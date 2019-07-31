عمار: تفسير المادة 80 من الموزانة وربطه بتفسير المادة 95 من الدستور بحاجة لحوار

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "تفسير المادة 80 من ​الموازنة​ وربطه بتفسير المادة 95 من ​الدستور​ بحاجة إلى حوار".

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