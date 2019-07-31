إقامة احتفال عسكري رمزي بمبنى وزارة الدفاع وقيادات المناطق لمناسبة عيد الجيش

أُقيم احتفال عسكري رمزي في مبنى ​وزارة الدفاع الوطني​ في اليرزة، ترأسه اللواء الركن ​أمين العرم​ رئيس الأركان ممثّلًا قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة؛ لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش.

وقد تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، من ثمّ وضعَ إكليلًا من الزهر باسم قائد الجيش على النصب التذكاري ل​شهداء الجيش​.

وفي الإطار عينه، أُقيمت احتفالات مماثلة في قيادات المناطق العسكرية، تمَّ خلالها وضع إكليل من الزهر على ​نصب الشهداء​ في كلّ منطقة، وإحياء ذكراهم بحضور شخصيّات رسميّة وروحيّة.

كما قامت وفود عسكريّة بوضع أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: رئيس الجمهورية الراحل اللواء ​فؤاد شهاب​ في بلدة غزير، العماد جان نجيم في بلدة كفرتيه، اللواء عادل شهاب في رأس النبع، العماد إميل البستاني في بلدة حارة صخر، العماد ​اسكندر غانم​ في بلدة صغبين، العماد ​حنا سعيد​ في بلدة القليعة - مرجعيون، العماد ​ابراهيم طنوس​ في بلدة القطلبة - القبيات، والعماد فكتور خوري في بلدة عمشيت.