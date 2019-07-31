"OTV": اجتماع مرتقب بين ابراهيم وجنبلاط في كليمنصو بعد قليل

أفادت قناة الـ"OTV" بأنّ "اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد بين المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في كليمنصو بعد قليل".

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