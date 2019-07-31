لفت النائب هاغوب ترزيان، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إلى أنّ "74 عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. 74 عامًا من الاستبسال بوجه كلّ عدو للبنان. 74 عامًا، وأنتم حماة لبنان الأجلّاء وحماة كلّ دار وديار".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى العسكريين بالقول: "الأرزة تفخر بكم، وكلّ الشعب يفخر بكم، وعزّة لبنان وشرفه تصونون بكلّ ما أوتيتم من قوّة وإرادة التضحية، أنتم، جيش لبنان الأبي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان هنأ الجيش بعيده: 74 عاما من الاستبسال بوجه كل عدو للبنان والشعب يفخر بكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.