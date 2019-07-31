ترزيان هنأ الجيش بعيده: 74 عاما من الاستبسال بوجه كل عدو للبنان والشعب يفخر بكم

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، بمناسبة عيد الجيش ال​لبنان​ي، إلى أنّ "74 عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. 74 عامًا من الاستبسال بوجه كلّ عدو للبنان. 74 عامًا، وأنتم حماة لبنان الأجلّاء وحماة كلّ دار وديار".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى العسكريين بالقول: "الأرزة تفخر بكم، وكلّ الشعب يفخر بكم، وعزّة لبنان وشرفه تصونون بكلّ ما أوتيتم من قوّة وإرادة التضحية، أنتم، جيش لبنان الأبي".