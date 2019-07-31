RT: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إطلاق صواريخ بكوريا الشمالية

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ تطلب عقد جلسة طارئة ل​مجلس الأمن​ حول إطلاق ​صواريخ​ ب​كوريا الشمالية​". وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قد لفتت يوم أمس إلى أن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات عديدة غير محدّدة النوع"، مشيرة الى انه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".

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