مسؤول بالبنتاغون: مشاورات مقبلة مع "الناتو" لنشر قوة في الخليج

كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لقناة "الحرة" الأميركية عن "مشاورات مقبلة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول نشر قوة حماية في الخليج"، مشيراً إلى أن "المشاورات تهدف لمعرفة مدى استعداد القوات البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العسكري في مياه الخليج".
ولفت إلى أن "الهدف من تلك القوة هو حماية الملاحة البحرية في المياه الدولية"، مشدداً على ان "رغبة واشنطن الوحيدة في هذا الشأن هي رفع جاهزية قوة الردع"، لافتا إلى "احتمالية تعزيز وجود القوات العسكرية في بعض دول الخليج".
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