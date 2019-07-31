مسؤول بالبنتاغون: مشاورات مقبلة مع "الناتو" لنشر قوة في الخليج

كشف مسؤول رفيع ب​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" لقناة "الحرة" الأميركية عن "مشاورات مقبلة مع الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" حول نشر قوة حماية في ​الخليج​"، مشيراً إلى أن "المشاورات تهدف لمعرفة مدى استعداد ​القوات​ البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العسكري في مياه الخليج".

ولفت إلى أن "الهدف من تلك القوة هو حماية الملاحة البحرية في ​المياه​ الدولية"، مشدداً على ان "رغبة ​واشنطن​ الوحيدة في هذا الشأن هي رفع جاهزية قوة الردع"، لافتا إلى "احتمالية تعزيز وجود القوات العسكرية في بعض ​دول الخليج​".