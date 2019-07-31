أعرب رئيس إدارة هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الفريق البحري مايكل غيلداي عن "سعي واشنطن لجعل حلفائها يأخذون على عاتقهم جل المسؤوليات المتعلقة بتأمين مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه "سيكون عمل التحالف بنسبة ما بين 80 و90%، ولن يكون عمل الولايات المتحدة إلا بقدر ضئيل سيتلخص، في المقام الأول، في تقديم معلومات استخبارية للآخرين. سنقوم بحماية سفننا لكن لن يكون لنا حضور ضخم هناك والفكرة هي أن يأخذ شركاؤنا الإقليميون على عاتقهم حصة الأسد من المسؤولية".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تملك موارد كفيلة بضمان أمن السفن الأميركية في المنطقة"، مشيرا إلى أن عددها ليس بكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري أميركي: فكرتنا أن يقوم حلفاؤنا بـ 90 بالمئة من مهمة تأمين هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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