قائد عسكري أميركي: فكرتنا أن يقوم حلفاؤنا بـ 90 بالمئة من مهمة تأمين هرمز

أعرب رئيس إدارة هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الفريق البحري مايكل غيلداي عن "سعي ​واشنطن​ لجعل حلفائها يأخذون على عاتقهم جل المسؤوليات المتعلقة بتأمين ​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أنه "سيكون عمل التحالف بنسبة ما بين 80 و90%، ولن يكون عمل ​الولايات المتحدة​ إلا بقدر ضئيل سيتلخص، في المقام الأول، في تقديم معلومات استخبارية للآخرين. سنقوم بحماية سفننا لكن لن يكون لنا حضور ضخم هناك والفكرة هي أن يأخذ شركاؤنا الإقليميون على عاتقهم حصة الأسد من المسؤولية".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تملك موارد كفيلة بضمان أمن ​السفن​ الأميركية في المنطقة"، مشيرا إلى أن عددها ليس بكبير.