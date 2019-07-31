الاناضول: ضبط 100 مهاجر غير نظامي في إزمير التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 100 مهاجر غير نظامي في ولاية إزمير أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي ​اليونان​ية"، مشيرةً إلى أن "​المهاجرين​ كانوا يعتزمون العبور بطريقة غير قانونية عبر البحر إلى اليونان".

ولفتت إلى أن "​خفر السواحل​ قام بتسليم المهاجرين إلى دائرة ​الهجرة​ بولاية إزمير، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".