الاناضول: ضبط 100 مهاجر غير نظامي في إزمير التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التركية ضبطت 100 مهاجر غير نظامي في ولاية إزمير أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليونانية"، مشيرةً إلى أن "المهاجرين كانوا يعتزمون العبور بطريقة غير قانونية عبر البحر إلى اليونان".
ولفتت إلى أن "خفر السواحل قام بتسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بولاية إزمير، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
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