رئيس العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع تركيا

أكد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ "أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع ​تركيا​ والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين"، داعياً إلى "ضرورة التوصل لتفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق وتركيا في ملف ​المياه​ وبما يضمن حقوق البلدين". وشدد على أن "قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا".

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