ظريف: على بومبيو قبول طلبات الصحافيين الإيرانيين لمقابلة مسؤولين أميركيين

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إلى أنه "على وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قبول طلبات الصحافيين الإيرانيين لمقابلة مسؤولين أميركيين"، مشيراً إلى أن "بومبيو رفض إجراء مقابلات لأن عليه الإجابة على أسئلة دقيقة بشكل صحيح كما أجيب الإعلام الأميركي".

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