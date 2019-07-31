السيسي للمصريين: نتعامل مع بياناتكم بسرية تامة

أكد الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ أن "​الحكومة​ تتعامل مع بيانات المواطنين بسرية تامة، ولا يمكن أن تكشف عنها إلا وفقا لقواعد أمنية مختلفة ومحددة"، مشيراً إلى أن "قواعد البيانات الدقيقة تمكن ​الدولة​ من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم إلى جانب ​مكافحة الفساد​"، مشددا على أن "قواعد البيانات الكاملة للمجتمع المصري أمن قومي، ومشروع كبير".

وأشار السيسي إلى أن "طرق الاحتفاظ بالمعلومات خلال الأعوام الـ 30 الماضية لا تصلح"، موضحا أن "أدبيات الماضي والاحتفاظ بالمعلومات لا تصلح في زمننا هذا"، لافتاً إلى أنه "لو كنا استمرينا على أدبيات الفهم مكنتش اتعملت حاجة، وقلت قبل كده أوعو القديم تبقوا أسرى ليه".