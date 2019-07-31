محمد علي الحوثي: عدوان ترامب وشعار محاربة إيران في اليمن بات ورقة محروقة

لفت رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي إلى أن "عدوان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وشعار محاربة إيران في اليمن بات ورقة محروقة"، مشيراً إلى أن "العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي لا يستطيع استغلال المبرر المكشوف في محاربة إيران في اليمن".
وأشار إلى أن "التنسيق العلني بين أبوظبي وطهران رسالة إماراتية فضحت زيف أهداف العدوان السعودي ودجل مبرراته".
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