خامنئي: إرادة الشعب ستنتصر في البحرين

جنيف (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن إرادة الشعب ستنتصر في البحرين، وذلك بعد احتجاجات أعقبت إعدام ناشطين بحرينيين شيعيين مطلع الأسبوع.
وتتهم البحرين إيران بإذكاء تيار التشدد بها، وهو ما تنفيه طهران. وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي وتعيش بها أغلبية شيعية لكن تحكمها أسرة سنية.
وكتب خامنئي في رسالة على حسابه العربي الرسمي على تويتر مرفقة بصورة الناشطين اللذين أُعدما "لن يستمر الظلم والجور وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة".
وكانت الاحتجاجات أبرز اضطرابات تشهدها البحرين منذ إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من الشرطة في تفجير قبل أكثر من عامين.
والبحرين هي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي شهد اضطرابات خطيرة خلال مظاهرات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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