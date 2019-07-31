أتراك يشتكون من الغلاء: "أردوغان نهب البلد..واللحمة نراها مرة واحدة كل عام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث موقع تركيا بالعربى، تقرير لآراء المواطنين يكشف فيه حجم المعاناة التى يعيشها الشعب التركى من قرارات رجب الطيب أرودغان، وفشل نظامه فى حكم البلاد، الأمر الذى أدى إلى حالة من رفض لهذه السياسيات وحالة المغالاة التى يعيشها الشعب التركى مع هذا النظام.
ورصد التقرير آراء المواطنين فى الأسواق، الذى اشتكوا من غلاء كل السلع والمنتجات، نتيجة لهذا النظام، واشتكوا من صهر أردوغان وسيطرته على الأمور فى تركيا، والتحكم فيها بشكل كبير، متهمين أياه بنهب تركيا، وأن اللحمة أصبح أبناء الشعب التركى لا يراها إلا مرة فى العام.
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