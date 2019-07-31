استطلاع: نصف الشعب الأمريكي يرى ترامب عنصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أجرت جامعة كونيبياك الأمريكية، استطلاعًا هذا الأسبوع، أظهر أن 51% من الشعب الأمريكي، يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب، شخص عنصري، بينما النسبة الأخرى ترى غير ذلك.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الاستطلاع أظهر أن أغلب فئات الشعب الأمريكي يرون الرئيس في صورة شخص عنصري، وليست المعارضة فحسب، ما قد يؤثر على مشواره الرئاسي.

وكشفت "سي إن إن"، أن استطلاعات الرأي الأخيرة، متقاربة نتائجها مع ما أخرجته نفس الجامعة "كوينيبياك"، العام الماضي، حيث أظهرت أن 49% من الشعب يرى ترامب عنصريًا.

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وأكدت الشبكة الأمريكية، أن هجمات الرئيس الأخيرة على نائبات الكونجرس الأربعة، إلهان عمر، ورشيدة طاليب، إلكساندرا كوارتز، وأيانا بيرسلي.

وأوضحت "سي إن إن"، أن نسبة تأييد ترامب بين الناخبيين الأميركيين، قبل تغريداته المسيئة للنائبات الأربعة، 43%، إلا أن تلك النسبة تقلصت مؤخرًا بسبب تلك التغريدات.

ويستعد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020، ضمن الحزب الجمهوري، للفوز بمقعد الرئاسة للمرة الثانية.

وأقر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسام الثلاثاء قانونا يمنع ترامب من الترشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري من أجل الانتخابات الرئاسية العام القادم في هذه الولاية، ما لم يصرح بإقراراته الضريبية.