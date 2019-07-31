لخلافات مع ضرتها.. حبس مهندس متهم بقتل زوجته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة أوسيم، اليوم الأربعاء، بحبس مهندس زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته الأولى لخلافات بينها وبين ضرتها.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى أوسيم بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وكسور بالفقرات أودت بحياتها.
انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى وتبين من التحريات والفحص أن زوج المجني عليها مرتكب الواقعة بعدما انهال عليها ضربًا وطعنًا.
وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم متزوج من سيدتين نشبت بينهما خلافات فقرر معاقبة الزوجة الأولى بتقليل مصروفات المنزل لها وعندما عاتبته نشبت بينهما مشادة وتعدى عليها بالضرب حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة ونقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
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