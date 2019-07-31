الداخلية تواصل جهودها لإزالة التعديات على أملاك الدولة وبحيرة المنزلة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، والدقهلية، ودمياط".
وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج، وبدأت بنطاق مديرية الدقهلية تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 3000 متر).
وبنطاق مديرية أمن دمياط تم إزالة غزل تحاويط مخالف، بطول 30 متر، إزالة 18 متر غزل شرك طير مخالف، إزالة 16 جوبية صيد مخالفة، إزالة 25 وحدة غرائز خشبية.
كما تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 50 ألف متر بنطاق مديرية أمن بورسعيد.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.
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