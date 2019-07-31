وزارة الصحة توافق على دعم قسم الأشعة في مستشفى بني سويف التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزارة الصحة على دعم قسم الأشعة في مستشفى بني سويف التخصصي.
وأوضح المحافظ موافقة الوزارة على توريد جهاز جديد للأشعة المقطعية لدعم الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ومواجهة الاقبال المتزايد من المواطنين على المستشفى.
وأشار محافظ بني سويف إلى إدراج الجهاز في المناقصة التي أجريت مؤخرًا، على أن يجري تركيبه فور استلامه من مخازن الوزارة.
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