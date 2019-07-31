بالصور.. الداخلية تلاحق تجار ومروجي المواد المخدرة بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات توجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة والعناصر الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية التي تم شنها بمديريات أمن (الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، أسيوط)، عن ضبط 4عناصر إجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وزنت 180 جرام ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم 150 جرام لمخدر الهيروين و900 قرص مخدر، في دمنهور بمحافظة البحيرة.

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كما ضبطت الحملات الأمنية عنصر إجرامي سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 350 جرام.

وضُبط في المنصورة 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وبحوزتهم 5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام و300 جرام لمخدر الحشيش.

وأسفرت جهود الحملات في أسيوط عن ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وبحوزتهم 950 قرص مخدر.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.