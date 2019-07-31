السودان.. الوسيط الأفريقي يدعو للإسراع بتوقيع الإعلان الدستوري

طالب الوسيط الأفريقي الخاص بالسودان، محمد ولد لَبّات، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الإعلان الدستوري دون أي تأخير، ما من شأنه أن يسرع عملية تشكيل هياكل الحكم.

وقال ولد لبات في مؤتمر صحفي إن لجنة قانونية مشتركة من الطرفين ستلتقي، الأربعاء، ومن المتوقع أن تنتهي من عملها على الوثيقة.

وأضاف أن موعد توقيع الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد الاجتماع، وأعرب عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا، قائلا إنه يرفض أي ذريعة للإبطاء في توقيع الوثيقة.

كما حث ولد لبات على تقديم المسؤلين عن أحداث مدينة الأبيض إلى العدالة، وقالت مجموعة أطباء على صلة بالمعارضة إن 6 أشخاص على الأقل، بينهم 4 أطفال، قتلوا بالرصاص، الاثنين، عندما فضت قوات الأمن مظاهرة طلابية في مدينة الأبيض على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.

وفي الخرطوم، دعا تجمع المهنيين، الذي أطلق الاحتجاجات أنصاره الى تظاهرات حاشدة في إرجاء البلاد الخميس تحت شعار "القصاص العادل" لضحايا الأُبيض.

وطالب القيادي في التجمع اسماعيل التاج المجلس العسكري "بتقديم المتورطين في المجزرة (في الأبيض) للمحاسبة والمحاكمة بالسرعة المطلوبة"، كما حمّله مسؤولية حماية تظاهرات الخميس.