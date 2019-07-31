بحث وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية مع السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية مع السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.