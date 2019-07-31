السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بحث وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بينالبلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية مع السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"،
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