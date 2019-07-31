المبعوث الأمريكي لأفغانستان: كابول وواشنطن اتفقتا على إبرام اتفاق حال قيام طالبان بالمطلوب منها

قال المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وأفغانستان اتفقا على الخطوات المقبلة فيما يخص محادثات السلام مع حركة طالبان، كما تم الانتهاء

من تشكيل فريق مفاوضات وفريق دعم تقني.

وأضاف -في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الافغانية، أنه إذا نفذت

طالبان الجزء المطلوب منها خلال محاثات السلام، ستقوم واشنطن بدورها وتبرم الاتفاق الذي كانت تعمل على صياغته.



ورغم ذلك، لم يقدم خليل زاد مزيدًا من المعلومات فيما يخص الخطوات المقبلة المتفق عليها أو الجزء الذي يجب أن تتخذ طالبان خطوات عملية تجاهه.