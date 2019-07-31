الناتو ينفي تلقيه طلبًا لإطلاق مهمة أمنية في مضيق هرمز

نفى حلف شمال الأطلسي ناتو تلقيه أي طلب للقيام بمهمة أمنية في مضيق هرمز.
وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، حسبما ذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه لم يردطلب رسمي للتحالف العسكري لإطلاق مهمة أمنية في الممر الحيوي لنقل النفط.
كانت الولايات المتحدة قد اقترحت، في وقت سابق، زيادة الجهود الرامية بغرض حماية الممر الواقع بمنطقة الخليج العربي في وقت يشهد فيه تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.
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