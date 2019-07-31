غرق عبارة إيرانية في طريقها من الشارقة إلى ميناء دير

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بغرق عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتيةإلى ميناء دير الإيراني، حسبما نقله مراسل RT، اليوم الأربعاء.
وأضافت "روسيا اليوم"، أنه تم إنقاذ 3 من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين.
وأوضحت أنه تم العثور على العبارة، التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.
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