فرنسا تعرب عن قلقها بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين

عبرت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن "قلقها البالغ" لعمليات إطلاق الصواريخ الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية ودعتها إلى أن "تستأنف بأسرع ما يمكن" الحوار مع واشنطن حول نزع السلاح النووي.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية "أخذنا علماً بقلق بالغ بالمعلومات التي أفادت بعمليات إطلاق صواريخ بالستية جديدة من كوريا الشمالية هذا الأربعاء بعد عمليات مماثلة الأسبوع الماضي".

وأضاف المتحدث في بيان "تؤكد فرنسا مجدداً إدانتها لعمليات الإطلاق هذه التي تمس بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي تطلب منها الامتناع عن كل استفزاز وكل إطلاق لصواريخ يتصل بالتكنولجيا البالستية والتوقف عن كل نشاط يرتبط ببرنامج صواريخ بالستية".

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ودعت فرنسا كوريا الشمالية إلى "أن تستأنف بأسرع ما يمكن الحوار مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي والانخراط بسرعة في عملية تفكيك كامل ويمكن التثبت منه ولا رجوع عنه لبرامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية مهما كان مداها إضافة إلى البرامج المرتبطة بها".

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وبحسب اللجنة الكورية الجنوبية لقادة الجيوش أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخين حلقا لنحو 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق وهي التسمية التي يطلقها الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

وبدأت واشنطن وبيونج يانج منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية مسالة البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية. وعقدت ثلاث قمم بين كيم جونج اون ودونالد ترامب.

وفي آخر هذه القمم في يونيو 2019 اتفقا على استئناف المباحثات.

لكن هذا الالتزام لم يتجسد وحذرت كوريا الشمالية مؤخراً أن العملية يمكن أن تنهار إذا نظمت مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس 2019 كما هو مقرر.